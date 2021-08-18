Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

Украинская ассоциация зоопарков и аквариумов (УАЗА) рекомендует Харьковскому зоопарку, который откроется после пятилетней реконструкции 23 августа, временно ограничить количество посетителей и маршруты их передвижения.

"В течение пяти лет проводилась реконструкция Харьковского зоологического парка. За этот период животные содержались на территории зоопарка в режиме отсутствия посетителей. Данный срок является существенным для многих животных, особенно птиц и млекопитающих. За пятилетний срок животные отвыкли от присутствия такого фактора, как посетители и их массовые скопления на экспозиционных участках", - говорится в письме президента УАЗА Владимира Топчия директору Харьковского зоопарка Алексея Григорьева.

В документе отмечается, что за время реконструкции были созданы новые для животных зоопарка элементы экспозиции: большие пространства и авиарии, открытые сверху вольеры, новые устройства периметров сдерживания животных (сухие рвы, канавы с водой, искусственные камни, электроизгороди). Кроме того, некоторые экспозиции предусматривают совместное содержание нескольких видов животных в одном вольере, что требует времени для их знакомства друг с другом.

В связи с этим, УАЗА рекомендует сформировать план работы зоопарка на адаптационный период для животных; организовать пропуск на территорию зоопарка определенного количества посетителей с возможностью следовать по заранее спланированному маршруту, а также организовать контроль за состоянием животных с возможностью регулирования факторов шума и раздражения со стороны посетителей. Кроме того, в ассоциации рекомендуют знакомить животных с новыми вольерами и новыми сдерживающими периметрами в период отсутствия посетителей, и только после того, как животные хорошо изучат свои вольеры, допускать посетителей небольшими организованными группами.