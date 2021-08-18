События

04:48 18.08.2021

Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

2 мин читать

Украинская ассоциация зоопарков и аквариумов (УАЗА) рекомендует Харьковскому зоопарку, который откроется после пятилетней реконструкции 23 августа, временно ограничить количество посетителей и маршруты их передвижения.

"В течение пяти лет проводилась реконструкция Харьковского зоологического парка. За этот период животные содержались на территории зоопарка в режиме отсутствия посетителей. Данный срок является существенным для многих животных, особенно птиц и млекопитающих. За пятилетний срок животные отвыкли от присутствия такого фактора, как посетители и их массовые скопления на экспозиционных участках", - говорится в письме президента УАЗА Владимира Топчия  директору Харьковского зоопарка Алексея Григорьева.

В документе отмечается, что за время реконструкции были созданы новые для животных зоопарка элементы экспозиции: большие пространства и авиарии, открытые сверху вольеры, новые устройства периметров сдерживания животных (сухие рвы, канавы с водой, искусственные камни, электроизгороди). Кроме того, некоторые экспозиции предусматривают совместное содержание нескольких видов животных в одном вольере, что требует времени для их знакомства друг с другом.

В связи с этим, УАЗА рекомендует сформировать план работы зоопарка на адаптационный период для животных; организовать пропуск на территорию зоопарка определенного количества посетителей с возможностью следовать по заранее спланированному маршруту, а также организовать контроль за состоянием животных с возможностью регулирования факторов шума и раздражения со стороны посетителей. Кроме того, в ассоциации рекомендуют знакомить животных с новыми вольерами и новыми сдерживающими периметрами в период отсутствия посетителей, и только после того, как животные хорошо изучат свои вольеры, допускать посетителей небольшими организованными группами.

Теги: #украина #зоопарк #харьков #посетители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 18.08.2021
У украинской сборной по футболу теперь новый тренер

У украинской сборной по футболу теперь новый тренер

00:34 18.08.2021
В СВР заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Семочко на должности в Службе

В СВР заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Семочко на должности в Службе

00:10 18.08.2021
"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

23:12 17.08.2021
Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады для голосования по большому гербу

Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады для голосования по большому гербу

22:59 17.08.2021
Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни

Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни

21:45 17.08.2021
На аллее героев Небесной сотни обустроили инсталляцию к празднованию 30-й годовщины независимости

На аллее героев Небесной сотни обустроили инсталляцию к празднованию 30-й годовщины независимости

18:01 17.08.2021
В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

17:18 16.08.2021
Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

15:12 16.08.2021
Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

Кулеба: украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет

Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Министры внутренних дел ЕС обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Белоруссию

Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

США стремятся эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

В Белом доме считают преждевременным вопрос о признании талибов законными властями Афганистана

ЕС связывает свою помощь Афганистану с взаимодействием со странами Центральной Азии

ЕС не может не контактировать с новыми властями Афганистана – Боррель

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

Гройсман: пример Афганистана доказывает, что никто не придет и не построит за нас нашу страну

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

В правительстве Молдовы обсудили предстоящий визит премьер-министра Украины в Кишинев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА