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02:33 18.08.2021

Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

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Британские истребители, базирующиеся в Румынии, поднялись в воздух во вторник для сопровождения российского Су-24 над Черным морем, говорится в сообщении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"Самолеты Typhoon ВВС Великобритании, размещенные на базе близ города Констанца на берегу Черного моря, срочно поднялись в воздух 17 августа, когда был замечен российский самолет... следующий к воздушному пространству Румынии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пилот российского самолета не отвечал на запросы румынских авиадиспетчеров.

В итоге британские самолеты сопровождали Су-24 до тех пор, пока он не отдалился от румынского побережья. Все это происходило в международном воздушном пространстве, отмечают британские ВВС.

Теги: #россия #самолеты #британия
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Интерфакс-Украина
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