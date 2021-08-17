Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады для голосования по большому гербу

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередную сессию парламента для голосования по большому гербу не позднее 23 августа, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Президент инициирует созыв внеочередной сессии (не позднее 23.08) для голосования по большому гербу. Зачем? 300 голосов без ОПЖЗ никак... Чтобы было шоу", - написал Юрчишин в микрологе твиттер в ночь на среду.

Юрчишин также обнародовал подписанный Зеленским документ, в котором президент обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой о созыве внеочередной парламентской сессии и включить в повестку дня вопрос о законопроекте №5712 "О большом государственном гербе Украины".

Ранее Разумков не исключал возможности принятия законопроекта о большом государственном гербе Украины в сентябре.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.