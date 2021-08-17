Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни

С аллеи героев Небесной сотни уберут временные декорации, которые накануне поставили в процессе подготовки к 30-й годовщине Дня независимости Украины.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - сообщается на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП).

На сайте УИНП сообщают, что эти конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки, которая по задумке режиссера должна была коротко показать эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Отмечается, что временные декорации были нужны для съемок проекта.