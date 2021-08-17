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22:12 17.08.2021

В Белом доме считают преждевременным вопрос о признании талибов законными властями Афганистана

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В Белом доме считают преждевременным вопрос о признании талибов законными властями Афганистана

Вопрос о признании лидеров движения "Талибан" законными руководителями Афганистана пока является преждевременным, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время в Кабуле царит хаос. Нет одобренного правительства или властей, поэтому преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о возможности признании талибов законными представителями власти в Афганистане.

"В конечном счете, это будет зависеть от "Талибана" - от того, как они покажут остальному миру, кем они являются и как они намерены действовать", - добавил советник президента США.

Теги: #сша #белый_дом #талибы
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