18 августа: Какой сегодня праздник

18 августа 1649 года Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Яном ІІ Казимиром Зборовский мирный договор, по которому Украина на территории трех воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получала автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 000 человек. В 1836 г. на Черниговщине родился Александр Каниский - автор гимна "Молитва за Украину" ("Боже, великий единый"), музыка Николая Лысенко. В 1842 году в этот день в Киеве умер 61-летний архитектор Викентий Беретти - автор известных киевских сооружений: главного корпуса университета, университетской обсерватории, института благородных девиц.

18 августа, в Азербайджане и Казахстане празднуют День пограничника, День конституции - в Индонезии, День ветеранов – во Вьетнаме, Праздник Святого Иоанна Рыльского в Болгарии, День вооруженных сил в Северной Македонии, День посадки деревьев в Пакистане.

Православная церковь чтит память священномучеников Анфира и Фавия, а также преподобного Евстигнея Житника. Торжество продолжает праздник в честь святого Евгения, который верующие отмечали за несколько дней до этого. Известно, что преподобный появился на свет в середине III века в Антиохии, был римским воином, казненным язычниками за распространение христианской веры. Крестьяне в этот день просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и хлеб из ячменя для оздоровления.

Запреты, действующие 18 августа, в день Евстигнея Житника

Запрещается в этот день вести важные переговоры, нельзя продавать или покупать что-либо, в противном случае сделки точно не будут удачными. Также сегодня нужно забыть о ссорах и конфликтных ситуациях с родственниками, если вас обидел член вашей семьи, попытайтесь успокоиться, будьте спокойны и рассудительны.

Именины празднуют: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Приметы:

Какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;

От сырого лука здоровья прибавится.

События в Украине и мире:

1868 ─ В солнечном спектре обнаружен новый элемент – гелий.

1877 ─ Открыт спутник Марса – Фобос.

1900 ─ Ученый Константин Перский создал новое слово — телевидение.

1913 ─ В казино Монте-Карло произошел рекордный случай — шарик выпал на черное 26 раз подряд.

1914 ─ Русское наступление в Галиции. В ходе него русские войска захватили Львов и осадили крепость Перемышль. Угроза полного разгрома Австрии заставила Германию направить в Галицию армию.

1920 ─ В США принята 19-я поправка к конституции, предоставившая право женщинам голосовать на выборах.

1929 ─ В Австрии запрещено иметь в солдатских библиотеках роман Ремарка "На Западном фронте без перемен".

1950 ─ Четырехмесячный котенок, следуя за группой альпинистов, взобрался на гору Маттерхорн (Альпы) высотой 4477 м. Восхождение продолжалось три дня.

1958 ─ Скандальный роман Владимира Набокова "Лолита" вышел в США.

1962 ─ первое совместное выступление Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра — официальный день рождения группы "Beatles".

1966 ─ Сделана первая фотография луны с американской селеноцентрической орбиты — "Лунар орбитер-1".

1967 ─ "The Rolling Stones" выпустили сингл "We Love You".

1991 — Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе (Крым)

1992 ─ Издан первый словарь ненормативной лексики.