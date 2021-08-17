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20:48 17.08.2021

ЕС связывает свою помощь Афганистану с взаимодействием со странами Центральной Азии

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ЕС связывает свою помощь Афганистану с взаимодействием со странами Центральной Азии

Евросоюз будет стремиться продолжать оказывать поддержку афганскому народу, включая усилия по предотвращению рисков, связанных с нестабильностью в регионе, для чего необходимо сотрудничество с государствами Центральной Азии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В этом контексте взаимодействие ЕС со своими партнерами в Центральной Азии будет приобретать все большее значение", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам от имени Европейского союза, опубликованном во вторник после внеочередной видеоконференции глав МИД стран ЕС, посвященной ситуации в Афганистане после захвата страны "Талибаном".

"Борьба с терроризмом и предотвращение использования территории Афганистана международными террористическими группировками остается в центре коллективных усилий ЕС в этой стране", - подчеркивается в документе.

В нем также сообщается, что Евросоюз готов распространить свою поддержку афганскому народу и демократии в стране на такие аспекты, как надлежащее управление, права человека и социально-экономическое развитие.

Однако, отмечается в заявлении, "сотрудничество с любым будущим афганским правительством будет зависеть от мирного и инклюзивного урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также соблюдения международных обязательств Афганистана, приверженности борьбе против коррупции и предотвращения использования территории Афганистана террористическими организациями".

При этом Европейский союз, чтобы справиться с ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Афганистане, "будет продолжать оказывать афганскому народу помощь с учетом его потребностей и призывает все стороны обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающимся афганским женщинам, мужчинам и детям, в том числе большому количеству внутренне перемещенных лиц".

ЕС призвал талибов "соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву при любых обстоятельствах". ЕС также будет поддерживать соседей Афганистана в преодолении негативных последствий, которых следует ожидать от увеличивающегося потока беженцев и мигрантов, пообещал Боррель.

Теги: #центразия #ес #помощь #афганистан
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