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20:41 17.08.2021

ЕС не может не контактировать с новыми властями Афганистана – Боррель

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ЕС не может не контактировать с новыми властями Афганистана – Боррель

Брюссель должен контактировать с теми людьми, которые контролируют в данный момент Кабул, чтобы предотвратить потенциальный миграционный и гуманитарный кризис, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были", - заявил Боррель, имея в виду боевиков "Талибана".

Он отметил, что "мы должны говорить с ними, чтобы предотвратить потенциальную гуманитарную, миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис". Глава дипломатии ЕС добавил, что одной из задач ЕС является эвакуация из Кабула сотен работавших на Евросоюз афганцев.

Боррель подчеркнул, что готовность к таким контактам не означает, что ЕС уже готов признать талибов законными властями Афганистана.

Теги: #ес #афганистан #контакты #талибы
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