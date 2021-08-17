ЕС не может не контактировать с новыми властями Афганистана – Боррель

Брюссель должен контактировать с теми людьми, которые контролируют в данный момент Кабул, чтобы предотвратить потенциальный миграционный и гуманитарный кризис, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были", - заявил Боррель, имея в виду боевиков "Талибана".

Он отметил, что "мы должны говорить с ними, чтобы предотвратить потенциальную гуманитарную, миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис". Глава дипломатии ЕС добавил, что одной из задач ЕС является эвакуация из Кабула сотен работавших на Евросоюз афганцев.

Боррель подчеркнул, что готовность к таким контактам не означает, что ЕС уже готов признать талибов законными властями Афганистана.