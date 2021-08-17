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20:34 17.08.2021

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

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ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

Центральная избирательная комиссия вновь обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям (ОГА-ВГА), чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

"Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук во вторник.

Подчеркивается, что если будет возможно организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о назначении выборов не позднее 21 августа 2021 года.

Таким образом Центризбирком ожидает заключений от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.

 

Теги: #цик #донбасс #выборы
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