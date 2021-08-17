Гройсман: пример Афганистана доказывает, что никто не придет и не построит за нас нашу страну

Ситуация, которая сложилась в Афганистане, доказывает украинцам, что сильное государство с крепкой экономикой и развитыми институциями должны строить сами граждане, не ожидая помощи извне, считает бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Афганистан имел 20 лет, чтобы построить развитое государство - с институциями, сильной экономикой. Но ничего не сделали. Афганцы не могли не осознавать, что так (с помощью США) будет не всегда. И мы сами должны строить собственное будущее. Никто не придет к нам, чтобы сделать развитыми и цивилизованными. Кто пришел, так это Россия, чтобы нас разрушать и убивать... Да, у нас стратегическое партнерство с НАТО, мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС. Но это не просто декларации, это работа, которой должны заниматься профессиональные чиновники. Именно поэтому нам нужна сильная власть, сильные институты, сильное местное самоуправление", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что действующая власть не справляется с вызовами современности и не имеет стратегии развития

"У власти нет никакого понятия, что будет дальше. Между тем, сильная Украина - в интересах и каждого украинца, и наших международных партнеров, миссия которых защищать близкие нам ценности", - уверен Гройсман.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.