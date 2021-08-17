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20:22 17.08.2021

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

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В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

По итогам проведенных во вторник, 17 августа, в управлениях Святошинской и Соломенской районных государственных администраций, было сообщено о подозрении лицам, причастным к присвоению и растрате средств столичного и государственного бюджетов, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"По результатам следственных действий Киевской городской прокуратурой 17 августа 2021 года сообщено о подозрении начальнику управления образования Святошинской РГА, который, достоверно зная о том, что внесенные подрядчиком сведения об объемах проведенных работ являются завышенными, подписал документы о перечислении подрядной организации почти 2 млн. грн. из городского бюджета", - написала Максимец в соцсети Facebook.

Причинение убытков городскому бюджету при проведении реконструкции учебных заведений было подтверждено экспертизами.

Кроме того, было сообщено о подозрении ряду должностных лиц, причастных к расхищению бюджетных средств на ремонте дорог в Соломенском районе.

"Соломенской окружной прокуратурой города Киева в рамках расследования производства о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий 17 августа 2021 года сообщено о подозрении начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. Указанные должностные лица подписали акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости, чем нанесли ущерб местному бюджету почти на 1, 3 млн грн", - сообщила Максимец.

Отмечается, что в рамках других уголовных производств в ближайшее время также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной громады.

 

Теги: #киев #подозрения #обыски
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