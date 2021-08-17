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19:43 17.08.2021

Меркель призвала извлечь уроки из событий в Афганистане

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Меркель призвала извлечь уроки из событий в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала союзников продумать, какие уроки следует извлечь из событий в Афганистане.

"До сих пор в Афганистане предпринимались усилия по поиску устойчивой системы на политическом уровне - чтобы было больше свобод и возможностей для развития. К сожалению, мы должны признать, что цели не были достигнуты, и теперь мы должны подумать о том, какие уроки мы можем извлечь в будущем", - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас (Kaja Kallas).

Она отметила, что в Европе существует общая озабоченность в связи с происходящим в Афганистане и ситуацией с правами человека в этой стране.

"В Европе существует общая озабоченность по поводу прав человека. Защита прав женщин и молодых девушек в настоящее время является сложной задачей. Мы хотим обсудить с соседними странами, как оказать там срочную помощь", - сказала канцлер.

Меркель отметила, что Германия "хочет помочь многим людям, которые помогли нам". "То же самое и с Эстонией, но в меньшей степени", - добавила она.

По словам Каллас, Евросоюз должен сотрудничать с соседями Афганистана, которые близки в культурном отношении и географически близки. "Этим странам должна быть оказана поддержка, чтобы они могли помочь афганским беженцам", - сказала премьер-министр Эстонии.

Касаясь отношений с Беларусью, Каллас выразила мнение, что происходящее на белорусско-литовской границе "это не кризис беженцев, а гибридная атака на Европейский Союз, людей используют как оружие против Европейского Союза".

Она отметила, что "санкции, введенные в отношении Беларуси, работают", и призвала европейские страны и США придерживаться санкционного режима и не отменять его.

Каллас добавила, что ходят слухи, что Беларусь хочет открыть авиационные маршруты из Пакистана, "это может означать новое давление беженцев на Европейский Союз".

Она считает, что поэтому необходимо начать переговоры со странами, из которых беженцы направляются в Европу.

Меркель также считает, что ситуация в Литве давит на весь Балтийский регион: "Мы проявляем солидарность с Литвой и хотим помочь, чем можем". Она согласилась, что "это атака на весь Евросоюз".

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, стороны на состоявшейся во вторник встрече обсудили также взаимоотношения с Россией.

"Политика использования силы авторитарной Россией требует от союзников на восточном крыле НАТО общей оборонной политики. Германии принадлежит сыграть в этом важную роль", считает Каллас. Она напомнила, что Германия чаще других союзников участвует в защите воздушного пространства Балтии, а Силы обороны Германии помогают в Литве поддерживать безопасность региона.

Касаясь проекта "Северный поток - 2" канцлер Германии и премьер-министр отметили, что разделяют точку зрения, что Россию "следует сдерживать, чтобы она не использовала энергию в качестве оружия", сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Каллас в ходе визита в Германию также встретится с немецкими предпринимателями, чтобы обсудить восстановление экономики стран от вызванного коронавирусом кризиса и призвать искать возможности для сотрудничества и инвестиций в Эстонию.

Теги: #афганистан #эстония #меркель #германия
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