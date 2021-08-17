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19:40 17.08.2021

В саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников

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В саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников

В саммите первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 23 августа, будет 11 участников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для первого саммита мы собрали достаточное количество участников. Их будет 11. Учитывая Covid-19, некоторые из них будут онлайн, некоторые будут присутствовать физически, но это очень-очень хороший результат для первого такого саммита. Я убежден, что на следующем саммите участников уже будет больше, мы над этим тоже будем работать", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

По словам министра, участниками саммита будут не только первые леди, но и эксперты.

"Там будут звезды среди первых леди, также настоящие звезды среди экспертов и модераторов", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что локацией для саммита будет София Киевская.

"Будут гости и из Европы, и из-за океана", - отметил он.

Как сообщалось, саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" инициирует супруга президента Украины Елена Зеленская. Мероприятие будет направлено на решение гуманитарных вопросов.

 

Теги: #леди #саммит
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