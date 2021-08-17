Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил украинского борца, чемпиона Олимпийских игр в Токио с получением очередного воинского звания, а также наградил поощрительным отличием, сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.