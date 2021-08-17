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19:20 17.08.2021

Кулеба: украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет

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Кулеба: украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание, и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - рассказал министр в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.

"Есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно, поэтому я в принципе никакие детали, кто куда летит, не раскрываю", - объяснил он.

Он также уточнил, что Украина оказывает помощь иностранным государствам в эвакуации их граждан, однако первым приоритетом является эвакуация украинцев, а вторым – граждане Афганистана, которым грозит опасность на родине. "Это, например, журналисты, правозащитники, или женщины, которые занимали активную позицию", - объяснил министр.

Ранее, 15 августа, украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

 

Теги: #эвакуация #афганистан
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