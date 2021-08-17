События

19:10 17.08.2021

Больше всего украинцы хотели бы жить на улице имени Скрябина и Чорновила – опрос

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Больше всего украинцы хотели бы жить на улице имени Скрябина и Чорновила – опрос

Украинцы не могут выбрать одного политика, который принес больше всего пользы Украине за последние тридцать лет, и чьим именем они хотели бы назвать собственную улицу, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины", проведенного Украинским институтом будущего.

Как отмечается в пресс-релизе, обнародованном на странице Института в фейсбуке, среди активных украинских деятелей, живших во времена независимой Украины, в честь которых граждане назвали бы свою улицу, чаще всего упоминались певец Кузьма Скрябин (26%), политик Вячеслав Чорновил (14%), а также актер Богдан Ступка (12%).

"Стоит отметить, что молодежь вдвое чаще старшего поколения предпочла бы жить на улицах названных в честь певца Кузьмы Скрябина - 37%, и футболиста Андрея Шевченко - 10%. В свою очередь среди старшего поколения в несколько раз больше сторонников идеи жить на улице в честь Вячеслава Чорновила - 19%, в то время, как среди молодежи всего 6%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из региональных разногласий следует выделить то, что в Центре и на Западе страны украинцы хотели бы проживать на улицах названных в честь Кузьмы Скрябина (Центр - 28%, Запад - 27%), Вячеслава Чорновила (Центр - 15%, Запад - 22%) и Левка Лукьяненко (Центр - 7%, Запад - 10%), в то время, как на Донбассе большинство респондентов хотели бы, чтобы их улицы носили имя боксера Александра Усика - 9%, и артиста Андрея Данилко - 9%.

Социологическое исследование "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины" проводилось Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" среди 5 тысяч респондентов методом face-to-face в период с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины.

Более подробные его результаты вскоре будут опубликованы на информационных ресурсах Украинского института будущего.

 

Теги: #опрос #улицы
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