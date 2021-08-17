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18:40 17.08.2021

Талибы заявляют о намерении поднимать экономику Афганистана

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Талибы заявляют о намерении поднимать экономику Афганистана

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, будут уделять внимание экономическому восстановлению страны, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Экономическая ситуация будет улучшаться. Мы примем серьезные меры, чтобы добиться этого, чтобы улучшить условия жизни людей", - сказал он на первой пресс-конференции талибов с момента прихода к власти в Кабуле.

Пресс-секретарь движения "Талибан" также заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене. "Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов", - сказал Муджахид. Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался полем боя для конфликта".

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации".

По его словам, движение "Талибан" "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране - в полной безопасности.

Движение "Талибан", контролирующее Афганистан, не допустит, чтобы кто бы то ни было использовал территорию страны как базу для атак против других государств, заявил Муджахид. "Мы не допустим, чтобы афганскую территорию использовали для нападения на кого бы то ни было", - сказал он.

В некоторых западных странах опасаются, что после прихода талибов к власти в Афганистане снова начнут действовать террористические группировки.

Теги: #талибан #афганистан
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