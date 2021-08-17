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18:21 17.08.2021

Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

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Прокуратура проводит обыски на КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

Правоохранители разоблачили схему растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" при проведении ремонта дошкольных учебных заведений в ряде районов столицы, сообщает прокуратура Киева.

"Под процессуальным руководством прокуроров Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачена схема растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" с участием субъектов хозяйствования при проведении работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений расположенных на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы", - говорится в сообщении прокуратуры, размещенном во вторник на сайте.

По информации прокуратуры, в течение 2019 года между КП и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту детсадов на общую сумму около 120 млн гривен.

"Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направлялись на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в прокуратуре, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

"17 августа в рамках уголовного производства прокурорами совместно со следователями полиции при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления с целью изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательное значение для следствия", - подчеркивается в сообщении прокуратуры Киева.

Теги: #житлоинвестбуд #прокуратура #обыски #правоохранители
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