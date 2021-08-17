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17:58 17.08.2021

Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

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Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

В данный момент уже 153 гражданина Украины, а также члены их семей, изъявили желание эвакуироваться из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой", - написал Кулеба в фейсбуке во вторник.

Он уточнил, что это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту, украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников, а также бизнесмены и другие граждане Украины.

"Самое трудное сейчас - это, чтобы они достались кабульского аэропорта", - подчеркнул дипломат.

Кулеба также отметил, что информация в соцсетях и СМИ о "брошенных на произвол судьбы государством украинцах" является неправдивой.

"Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет", - заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что государство ежечасно работает над тем, чтобы помочь своим гражданам.

"Поможем и иностранцам, но граждане Украины - абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. По соображениям безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось", - резюмировал Кулеба.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Эвакуация проходит через аэропорт Кабула, безопасность в котором обеспечивает армия США. Также там присутствуют британские военные. Задача военнослужащих - быстро провести эвакуацию иностранцев из Кабула, а также - тех афганцев, которые получили убежище за рубежом.

Теги: #кулеба #афганистан #мид
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