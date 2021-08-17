Российские наемники на Донбассе с начала суток 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 17 августа, 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Причепиловки противник дважды обстрелял позиции подразделений ОС из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное, что под Донецком, применялись минометы калибра 120 мм.

Под поселком Пески велся огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава ОС получил ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья – удовлетворительное.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.