СБУ задержала лидера преступной группировки, которая сбывала боевые гранаты и взрывчатку

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках спецоперации в Кропивницком задержали одного из лидеров преступной группировки, которая занималась сбытом взрывчатки и боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей. Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах", - указывается в сообщении.

Во время обысков по месту проживания организатора группировки правоохранители обнаружили более 0,5 кг взрывчатых веществ, 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним, элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету, патроны к огнестрельному оружию, в том числе крупного калибра, обрез охотничьего ружья и три дымовые шашки.

Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатки направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.