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16:27 17.08.2021

В помещениях КП "Киевкомунсервис" и подрядных компаний проходят обыски

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В помещениях КП "Киевкомунсервис" и подрядных компаний проходят обыски

Правоохранители под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева проводят обыски в помещениях коммунального предприятия "Киевкомунсервис" и подрядных организаций в рамках уголовного производства по факту присвоения средств во время предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

"Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" ввели противоправный механизм по завладению бюджетными средствами путем не предоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Так, частично вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся с использованием ресурсов КП "Киевкоммунсервис", однако документально предоставление таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в "Телеграм-канале".

В результате на счета подрядных компаний безосновательно перечислялись бюджетные средства за услуги, которые фактически не предоставлялись. Кроме того, установлено, что указанные компании несанкционированно вывозили отходы на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что причиняет значительный вред экологическому состоянию Киева.

Во вторник, 17 августа, правоохранители на основании постановлений суда проводят обыски в помещениях КП "Киевкоммунсервис", а также в офисах подрядных организаций, вовлеченных в схему.

Теги: #киевкомунсервис #прокуратура #обыски
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