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15:54 17.08.2021

Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж конструкций

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Организаторы скандальной инсталляции, иллюстрирующей быт жителей Украины в различные эпохи (в частности в период существования УССР), установленной на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве, согласились на демонтаж конструкций.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Украинского института национальной памяти во вторник.

"Конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По творческому замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами, организаторы инсталляции согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место.

Как сообщалось, во вторник активисты начали демонтаж инсталляции, установленной на Аллее Героев Небесной сотни, после чего на место подошли сотрудники правоохранительных органов. Между ними возникла перепалка, которая переросла в небольшую стычку, после чего один из активистов был задержан, еще несколько ушли позже вместе с правоохранителями.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту благоустройства Киевской городской государственной администрации демонтировать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни.

"Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка инсталляции была согласована с ним. Но, я уверен, этот беспорядок надо убрать", - отметил Кличко.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что несмотря на все обвинения в сторону Офиса президента, которые звучат в связи с установкой инсталляции, всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню независимости, занимается соответствующий организационный комитет.

"Были ли разрешения (на установку декораций – ИФ) или нет, сейчас будем выяснять. Но это точно не к Офису президента. Вот такие технические моменты, как декорации ко Дню независимости, это все-таки организационный комитет. В разработке каких-то идей (для праздника – ИФ) ОП принимает участие, но точно не в дизайне декораций", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что инсталляция должна была показать периоды, через которые Украина прошла для обретения Независимости, и, помимо эпохи СССР, экспозиция содержала также декорации быта козацкой и царской эпохи, периода Второй мировой войны.

Теги: #киев #майдан #инсталляция
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