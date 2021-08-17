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15:02 17.08.2021

В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан

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В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось ко всем странам с призывом запретить из-за трудной обстановки в Афганистане принудительное возвращение афганцев домой, сообщают во вторник западные СМИ.

"В свете быстрого ухудшения ситуации с безопасностью и правами человека во многих местах страны и складывающейся экстренной гуманитарной ситуации УВКБ ООН призывает все государства прекратить насильственную репатриацию всех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите", - заявила журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Шабия Манту.

При этом она приветствовала, что некоторые европейские страны уже предприняли подобные меры.

Также она упомянула, что с начала 2021 года, еще до хаоса последних дней в Кабуле, свыше 550 тыс. афганцев пришлось стать перемещенными лицами.

В свою очередь представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал движение "Талибан" выполнять свои обещания по поводу создания инклюзивного правительства и защиты прав женщин. Он отметил, что в независимости от того, будут ли выполнены обещания, международное сообщество проследит за этим.

Между тем, по данным Детского фонда ООН, более 18 млн человек в Афганистане, включая примерно 10 млн детей, требуется гуманитарная помощь, а половине детей в возрасте до пяти лет в этом году грозит серьезное недоедание.

Теги: #афганистан #оон
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