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14:35 17.08.2021

Кличко поручил городскому благоустройству убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни

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Кличко поручил городскому благоустройству убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни

Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту благоустройства Киевской городской государственной администрации демонтировать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба городского головы.

Как отмечается в сообщении, мэр пришел на Аллею Героев Небесной сотни, осмотрел конструкции и назвал их пренебрежением к памяти погибших на этом месте патриотов.

"Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка инсталляции была согласована с ним. Но, я уверен, этот беспорядок надо убрать", - подчеркнул Кличко.

Он назвал неуместным на месте, где погибли украинские патриоты, устанавливать символы ностальгии по Советскому Союзу.

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", - добавил Кличко.

Ранее во вторник активисты начали демонтаж инсталляции, после чего на место подошли сотрудники правоохранительных органов. Между ними возникла перепалка, которая переросла в небольшую стычку, после чего один из активистов был задержан, еще несколько ушли позже вместе с правоохранителями.

Теги: #киев #инсталляция #кличко
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