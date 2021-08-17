Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по президентской квоте, сообщает пресс-служба президента во вторник.

"Глава государства подписал указ № 365/2021 "Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", которым утверждено Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ относительно лиц, назначаемых президентом, а также персональный состав конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без какого-либо политического влияния.

"Это гарантирует, что для Конституционного суда начинается новая история работы, которая будет образцом для судебной системы и базироваться на принципах правовой определенности, политической беспристрастности, прозрачности и системности", - подчеркивают в Офисе президента.

Уточняется, что конкурсная комиссия должна разместить на сайте президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, а также обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур.

Что касается персонального состава конкурсной комиссии, то из семи членов, трое являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.

"Сочетание международных и национальных специалистов в составе комиссии обеспечит максимальное доверие к процедуре отбора и гарантирует, что все участники конкурса получат равные условия", - заявил по этому поводу президент Владимир Зеленский.

В Офисе президента уточняют, что в состав конкурсной комиссии вошли:

- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС;

- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;

- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;

- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.