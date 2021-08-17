События

14:30 17.08.2021

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула - СМИ

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Возле международного аэропорта Кабула отмечается присутствие тысяч людей, многие из которых стараются прорваться на территорию воздушной гавани, откуда продолжается эвакуация иностранцев и других лиц из Афганистана, сообщил пакистанский журналист Ваджахата Казми, работающий на BBC и CNN.

"Многие из собравшихся пытаются одолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США - внутри аэропорта, а "Талибан", по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в твиттере.

На приложенной видеозаписи можно увидеть множество афганцев, пытающихся перебраться через высокое заграждение.

Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта; поступали сообщения о сильной стрельбе.

Кроме того, появилась видеозапись, на которой вооруженный человек без формы предупредительным выстрелом в стену заставляет взобравшегося на нее афганца ретироваться.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #афганистан
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