Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств – соцопрос

54,6% украинцев считают вредным получение Украиной кредита от ЕС в размере EUR1,2 млрд на основании обязательств разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной системы, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 19,3% опрошенных считают это ни полезным, не вредным. 13% назвали это полезным, а 13,1% не ответили на вопрос.

75,5% опрошенных не поддерживают обязательства, которые взяла на себя украинская власть в договоренностях с Международным валютным фондом по введению рыночных цен на газ и тепло для населения. 14,7% - поддерживают инициативу, 9,8% - затруднились с ответом на вопрос.

82,7% указали, что не согласны с тем, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательство по сокращению количества школ и учителей. Согласны с этим 9,4%, 7,9% - не ответили на вопрос.

65,8% респондентов отметили, что не согласны с тем, чтобы в рамках договоренностей с МВФ украинская власть брала на себя обязательства по продолжению реформы системы здравоохранения, известной как "Реформа Ульяны Супрун". Согласны на это 20,4% тех, кто принял участие в опросе, 13,8% - затруднились с ответом.

7,7% респондентов считают, что украинская власть в своей экономической политике полностью независима, 42,6% - "в каких-то вопросах - независима, в других - на нее влияют другие страны и международные организации", 42,8% - "полностью зависима от влияния других стран и международных организаций". Затруднились с ответом 6,9%.

15,2% ответили, что приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет Министров, руководителями областей) и для управления украинскими государственными компаниями (Укрзализныця, Нафтогаз и т.д.) было полезным (15,2%). 28,4% указали, что "ни полезным, и ни вредным, 46,6% - вредным. 9,8% не ответили на вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.