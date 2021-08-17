Пожар на меткомбинате Коломойского в Огайо: подозревают поджог – СМИ

Пожар, вспыхнувший на прошлой неделе на металлургическом заводе украинского олигарха Игоря Коломойского в штате Огайо (США), как подозревает следствие, мог быть результатом поджога, сообщает американский журналист Майкл Салла, редактор отдела журналистских расследований издания Pittsburgh Post-Gazette, на которого ссылается "Радио "Свобода".

"Мы действительно считаем, что это был сознательный поджог", - приводит он слова представителя отдела расследований пожаров Брайана Бонерта.

По словам журналиста, источник, знакомый с расследованием, сообщил, что на момент начала пожара в здании завода было отключено электричество, пожарные гидранты были выключены, освещения не было, "поэтому сами представьте, что там произошло".

Как отмечает Салла, пожар вспыхнул только через два дня после того, как управление генерального прокурора штата Огайо возбудило большое дело против этого завода за грубые нарушения требований по защите окружающей среды после выявления на его территории целых гор токсичных отходов, которые попадали в соседнюю реку.

Журналист напоминает, что в США Коломойский находится под следствием по делу об отмывании денег, а именно о похищении миллионов долларов из украинского банка и тайного вложения их в металлургические заводы по всему США. После него оставались пустые разрушенные здания, опасные условия производства и безработные работники, пишет Салла - автор расследования о методах деятельности Коломойского в США, обнародованного в апреле.

В марте США внесли Коломойского в свой санкционный список, обвинив его в "причастности к коррупционным деяниям". Эти санкции предусматривают пока только запрет на въезд в США самому олигарху и членам его семьи.

Федеральное бюро расследований США также ведет в отношении украинского олигарха расследование в связи с выводом средств из ПриватБанка (Киев), некогда крупнейшего кредитора в Украине, в размере $5,5 млрд. Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в присвоении миллиардов долларов из банка, которым они тогда владели, за счет мошеннических займов, и в использовании части вырученных средств для покупки активов в США, включая недвижимость и металлургические заводы.