Правоохранители задержали одного из активистов, демонтировавших инсталляцию на Майдане Независимости

Один из активистов, участвовавших в демонтаже незаконной инсталляции на Майдане Независимости в центре Киева, задержан представителями правоохранительных органов после начавшейся стычки, еще несколько ушли с площади вместе с правоохранителями.

Вечером в понедельник и утром во вторник на Аллее Небесной Сотни, примыкающей к Майдану Независимости, в непосредственной близости к экспонатам музея Революции Достоинства, неизвесьтными были установлены временные инсталляции, воспроизводящий быт времен позднего СССР. При этом они были установлены так, что закрывали фотографии погибших участников Революции Достоинства.

Во вторник на месте собралось несколько десятков активистов, а после этого – и мэр Киева Виталий Кличко, который сделал заявление, что городская власть не давала разрешения на установку соответствующих конструкций. После этого активисты начали их ломать. К ним подошел полицейский, который начал говорить с активистами, но те продолжали демонтаж.

Спустя несколько минут на место прибыло около двух десятков правоохранителей, активисты начали с ними перепалку, которая переросла в небольшую стычку и закончилась задержанием одного их активистов. Его посадили в полицейский автобус и увезли.

Остальные активисты продолжили общение с оставшимися на месте правоохранителями и затем они вместе удалились с Аллеи Небесной Сотни.

В телеграм Кличко написал, что руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" было согласовано с ним.

Киевская власть "не выдавала никаких разрешительных документов на подобные перформансы, организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента".

Кличко также отметил, что розпоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.