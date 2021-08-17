РФ вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму – Зеленский

Российская оккупационная администрация Крымского полуострова вопиюще нарушает права человека на временно оккупированном полуострове, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление он сделал в твиттере во вторник, реагируя на проведения незаконных обысков и задержание 5 крымских татар в Крыму.

"РФ снова вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, во вторник после проведения в 4 часа утра обысков в домах крымских татар в Симферопольском и Бахчисарайском районах временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя, были незаконно задержаны пятеро граждан Украины, все - крымские татары: имам Раифа Февзиев и активисты Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаев.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и обвинило Россию в желании создать провокационную ситуацию на полуострове накануне учредительного саммита международной платформы по деоккупации Крыма.