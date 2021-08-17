В Киеве проходят обыски по делу о завышении стоимости ремонта дворовых проездов – прокуратура

В Киеве проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, чиновники Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации заключили соответствующие договоры с предприятием. "После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации перечислены средства предприятию. При этом руководитель подрядной организации к данным актам внес сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ", - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет почти 1,3 млн грн. 17 августа на основании постановлений суда по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления, проводятся обыски. "По результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое является заказчиком указанных работ", - подчеркивают в прокуратуре.