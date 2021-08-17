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11:50 17.08.2021

МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

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МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что по состоянию на утро вторника 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана.

"Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинских граждан. "В то же время, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - указал Николенко.

Спикер добавил, что МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время.

"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД указал, что параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации украинских граждан.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", - пояснил Николенко.

Теги: #афганистан #украинцы #мид
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