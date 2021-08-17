Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы

Движение "Талибан" разрешило женщинам быть ведущими телевизионных программ, сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан", - написал во вторник Попал в твиттер.

Накануне представители движения прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле.

"Боевики проверили оружие сотрудников службы безопасности, конфисковали его, обещая обеспечить безопасность телевизионного комплекса", - сообщает сайт ТВ компании.

В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.