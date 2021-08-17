События

10:52 17.08.2021

Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы

1 мин читать

Движение "Талибан" разрешило женщинам быть ведущими телевизионных программ, сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан", - написал во вторник Попал в твиттер.

Накануне представители движения прибыли в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле.

"Боевики проверили оружие сотрудников службы безопасности, конфисковали его, обещая обеспечить безопасность телевизионного комплекса", - сообщает сайт ТВ компании.

В прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Теги: #талибан #афганістан #женщины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 16.08.2021
Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

05:15 16.08.2021
Министр образования Афганистана заявила, что не покинет родину и продолжит отстаивать права женщин

Министр образования Афганистана заявила, что не покинет родину и продолжит отстаивать права женщин

15:22 15.08.2021
В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

14:07 15.08.2021
В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо зарегистрироваться - ТВ

В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо зарегистрироваться - ТВ

10:59 15.08.2021
Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

03:48 12.08.2021
Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

21:37 08.08.2021
Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

12:08 01.08.2021
Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

12:29 23.07.2021
Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

14:24 07.07.2021
Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии

В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

В Украине за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 433 человека, 27 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

Немецкий борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек

Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

Лапутина: Никто не имеет права прикрываться ветеранами

В Жмеринке открылось реконструированное приемное отделение больницы, еще 9 будут открыты в Винницкой области в течение месяца

Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии

Число заражений COVID-19 в мире превысило 207,8 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА