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10:44 17.08.2021

В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

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В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

Правоохранители установили факты торговли новорожденными под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, минимум 13 детей были вывезены в одну из стран восточной Азии, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"$70 тыс. за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет", - написал Клименко во вторник на своей странице в Фейсбук.

По его словам, организатор схемы - руководитель клиники, которому находили клиентов. "Для того, чтобы получить ребенка, заказчик должен был оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик восточной Азии", - отметил глава Нацполиции.

Клименко сообщил, что в процессе документирования преступления трое новорожденных были переданы социальным службам. "Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - добавил он.

В этом контексте глава Нацполиции подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства. "Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - пояснил Клименко.

Теги: #киев #клименко #продажа #полиция #дети
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