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10:41 17.08.2021

СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

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СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош ха-Шана – праздника Нового года, сообщается на сайте спецслужбы.

По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одном из его номеров.

"Тренировка происходили в условиях максимально приближенных к реальным. Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу". В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Перед участниками стояла задача отработать алгоритм взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий, и, как отмечают в СБУ, она была успешно достигнута.

Как сообщалось, несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань для празднования Рош ха-Шана, которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября. Они едут в Украину заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.

Теги: #иудеи #черкасская_область #сбу
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