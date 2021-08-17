Немецкий борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек

Самолет бундесвера сумел вывезти из аэропорта Кабула только семерых человек, больше граждан эвакуировать не позволили условия в аэропорту, сообщил представитель МИД ФРГ во вторник.

"Мы можем подтвердить, что ночью на одном рейсе из Кабула были эвакуированы семь человек. Из-за хаотичной обстановки в аэропорту и постоянных перестрелок на КПП вчера ночью не была обеспечена возможность доступа другим немецким гражданам и другим подлежащим эвакуации гражданам без защиты бундесвера получить доступ к аэропорту", - сказал представитель министерства журналистам в Берлине.

По его словам, принять граждан, которые находятся в гражданской части аэропорта, также не было возможно - "партнеры, которые несут ответственность за безопасность в аэропорту, такой возможности не дали".

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что за безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают американские и турецкие военные.

Как сообщает DW, Меркель отметила важность операции бундесвера по эвакуации из Афганистана граждан Германии, сотрудников посольства, а также местных помощников, начатой после захвата Кабула радикальными исламистами движения "Талибан".

По ее словам, некоторое время назад правительство ФРГ выявило около 2500 человек, сотрудничавших с бундесвером и немецкими представительствами в Афганистане. Судьба 600 из них неизвестна - возможно они находятся в третьих странах. Оставшиеся две тысячи, в которые входят, к примеру, адвокаты и правозащитники, должны уехать. Вместе с членами семей это составит примерно 10 тыс. человек.