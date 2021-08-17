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10:12 17.08.2021

Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

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Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

Полицейские сообщили о подозрении группе должностных лиц, в том числе должностным лицам коммунального предприятия Киева и общества-генподрядчика, в присвоении средств территориальной громады столицы и служебной халатности, которая привела к 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского мостового перехода в Киеве, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"В апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р.Днепр в г.Киеве. В июле 2020 руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности, работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Приведенный факт был подтвержден заключением эксперта. Действиями чиновников был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн

На основании полученных доказательств руководителю коммунального было сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества - по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовкого кодекса Украины.

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Как сообщалось, Подольская окружная прокуратура Киева в рамках расследования о присвоении средств территориальной громады на строительстве Подольского моста 16 августа проводила обыски в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также у заказчика работ и подрядчика. В сообщении речь шла об эпизоде с подписанием акта приемки выполненных строительных работ окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м и убытках на 4,5 млн грн. По факту было начато уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.367 УК.

В КГГА отметили, что документы по Подольскому мосту неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов, а обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и являются политической акцией и системным давлением. "Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" всегда способствуют правоохранителям и предоставляют все необходимые документы. И на этот раз - не исключение", - сообщили в горадминистрации.

Строительство Подольского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010-м финансирование было возобновлено, в конце октября этого же года была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

На строительство Подольского мостового перехода в 2021 году предусмотрено 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, при этом лишь 156 млн грн - средства местного бюджета, 560 млн грн – субвенция. На январь-2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Теги: #киев #подольский_мост #прокуратура
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