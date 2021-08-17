Лапутина: Никто не имеет права прикрываться ветеранами

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина призвала всех политиков не пытаться использовать ветеранов ради своих эгоистических целей.

«Ветераны и ветеранки являются одной из тех сил, которой больше всего доверяет наше общество, и они полностью заслуживают это доверие. Именно поэтому для совершенно разных политических партий и организаций есть соблазн перетянуть защитников Украины на свою сторону. Конечно, каждый ветеран имеет право на собственные политические предпочтения, может быть членом политических структур или просто их сторонником. Также среди ветеранов много тех, кто не связывает себя ни с одной партией», - цитирует Лапутину пресс-служба министерства.

По ее мнению, нет ничего более циничного, чем попытки отдельных политиков использовать активность ветеранов в своих эгоистических целях.

«Не ради Украины, а ради политических баллов или узких политических выигрышей. Никто не имеет права прикрываться ветеранами. Так же абсолютно аморально пользоваться доверием защитников Украины», - подчеркнула министр.

Лапутина призвала всех политиков и политические структуры - не пытаться использовать ветеранов ради своих эгоистических целей, а ветеранов - проявлять мудрость, и не помогайте тем, кто хочет просто прикрыться статусом ветерана.