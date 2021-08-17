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09:31 17.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 207,8 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 207,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 207 млн 860 тыс. 239, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 371 тыс. 559 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 888 тыс. 978 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 622 тыс. 321.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 250 тыс. 679, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 432 тыс. 79.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 368 тыс. 570 заболевших, умерли 569 тыс. 492 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 562,4. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 917 человек, в Индии - 310, Бразилии - 2 тыс. 658.

Теги: #коронавирус
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