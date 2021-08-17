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08:47 17.08.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В течение суток 16 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 123 637 человек, при этом первую прививку получили 70 405 украинцев, еще 53 232 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале во вторник.

"В течение суток работали 804 мобильные бригады, 2 755 пунктов прививки, 324 центра вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу – 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 584 403  прививки", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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