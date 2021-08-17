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08:36 17.08.2021

В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

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В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в 5 домах татарских активистов, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"С 4:00 утра в 5 домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму", - написала Денисова на своем Телеграм канале утром во вторник.

В частности, в поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских служб: центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева.

Также обыски проходят в домах местных активистов Джаббара Бекирова, Заура Абдуллаева, Рустема Таирова, Рустема Мурасова.

Денисова отметила, что страна-оккупант в который раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Проводимые обыски являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

 

Теги: #крым #татары #обыски
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