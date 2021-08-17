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08:22 17.08.2021

Страны мира продолжают эвакуацию своих граждан из Афганистана

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Страны мира продолжают эвакуацию своих граждан из Афганистана

О решении эвакуировать весь состав своего посольства в Афганистане сообщило министерство иностранных дел Индии.

"С учетом сложившихся обстоятельств было принято решение, что наш посол в Кабуле и сотрудники индийского посольства должны незамедлительно вернуться в Индию", - сообщил пресс-секретарь МИД Ариндам Багчи в твиттере.

По информации МИД Южной Кореи, все сотрудники посольства страны и южнокорейские граждане уже вывезены из Афганистана, сообщило агентство "Ренхап".

Как сообщают СМИ, во вторник утром международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку военно-транспортных самолетов. Работа аэропорта была прервана в связи с возникшим там хаосом, когда афганцы, пытающиеся покинуть страну, заняли взлетно-посадочную полосу, штурмовали авиалайнеры.

Контроль и управление воздушным движением в аэропорту осуществляют американские операторы.

Теги: #эвакуация #афганистан #страны
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