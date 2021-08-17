В Украине за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 433 человека, 27 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 890 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 433 человека, 27 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 16 августа 2021 в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 10). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 379 человек; летальных случаев -27; выздоровели – 433 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаях заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 267 219 человек, выздоровели 2 197 508 человек, летальных случаев - 53 296.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.