События

07:42 17.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил во вторник утром.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В частности, у Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщается в сводке.

Отмечается, что вблизи Причепиловки противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го калибра.

 

Теги: #оос #сводка
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