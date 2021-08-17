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06:23 17.08.2021

США нацелены на эвакуацию из Кабула по 5 тыс. человек в день - Пентагон

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США нацелены на эвакуацию из Кабула по 5 тыс. человек в день - Пентагон

Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Он также отметил, что американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз. Однако, по его словам, проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана.

При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США - значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

 

Теги: #эвакуация #сша #афганистан
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