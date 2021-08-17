МВД планирует создать центр для авиационного противодействия лесным пожарам в Украине и других странах Европы

Министерством внутренних дел Украины планируется создание "Европейского хаба авиационной безопасности", который будет помогать преодолению лесных пожаров в Украине и других странах Европы, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице Фейсбук в понедельник.

Как сообщается, министр присутствовал при прибытии в Киев спасателей ГСЧС Украины из Греции, где они помогали ликвидировать лесные пожары.

"Вся сотня спасателей, которая была собрана из 10 областей Украины, вернулась жива и здорова, оставив по себе добрую память о сохраненных жизнях граждан дружественной Греции. Героические действия наших спасателей по борьбе с огнем получили самые высокие оценки греческих коллег и искреннюю благодарность местных жителей", - отметил Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и пообещал, что команда президента Украины будет делать все возможное для увеличения зарплат спасателей.

Ранее сообщалось, что украинские пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики вернулись домой в понедельник вечером.

Отмечается, что с начала работ отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара площадью 350 кв. метров. Было спасено 2 населенных пункта Спатари и Метохи, жилые дома, культовое сооружение, хозяйственные постройки, зернохранилище и др. сооружения.