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00:31 17.08.2021

Еще несколько самолетов, отправленных для эвакуации из Афганистана, не смогли сесть в аэропорту Кабула - СМИ

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Еще несколько самолетов, отправленных для эвакуации из Афганистана, не смогли сесть в аэропорту Кабула - СМИ

Два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли совершить посадку в понедельник вечером в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе, сообщает телеканал Би-Би-Си.

В итоге оба самолета были вынуждены отправиться в Азербайджан.

Ранее в понедельник в Кабуле не смог сесть военный самолет из Германии, он ушел на дозаправку в Узбекистан.

В аэропорту Кабула сложилась сложная ситуация. Афганцы, желающие побыстрее покинуть родину, в понедельник выбегали на взлетно-посадочную полосу и даже бежали за уже находившимся в движении самолетом ВВС США. В итоге вылет самолетов из аэропорта пришлось приостановить.

По данным "Аль-Джазиры", во время хаоса в аэропорту Кабула погибло семь человек.

Безопасность в аэропорту Кабула обеспечивает армия США. Также там присутствуют британские военные. Задача военнослужащих - быстро провести эвакуацию иностранцев из Кабула, а также - тех афганцев, которые получили убежище за рубежом.

Теги: #афганистан #самолеты #аэропорт
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