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00:02 17.08.2021

Украинские спасатели вернулись из Греции

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Украинские спасатели вернулись из Греции

В Международном аэропорту "Киев" приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером.

"Отряд ГСЧС в составе 100 человек встретили министр внутренних дел Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечеткин, семьи пожарных. Спасателей поздравили с возвращением и поблагодарили их за работу", - сообщается на сайте ведомства.

Глава ГСЧС отметил, что благодаря спасателям имидж Украины, а также службы по чрезвычайным ситуациям увеличился в разы.

Отмечается, что с начала работ отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара площадью 350 кв. метров. Было спасено 2 населенных пункта Спатари и Метохи, жилые дома, культовое сооружение, хозяйственные постройки, зернохранилище и др. сооружения.

Теги: #пожары #гсчс #греция
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