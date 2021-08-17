Украинские спасатели вернулись из Греции

В Международном аэропорту "Киев" приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером.

"Отряд ГСЧС в составе 100 человек встретили министр внутренних дел Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечеткин, семьи пожарных. Спасателей поздравили с возвращением и поблагодарили их за работу", - сообщается на сайте ведомства.

Глава ГСЧС отметил, что благодаря спасателям имидж Украины, а также службы по чрезвычайным ситуациям увеличился в разы.

Отмечается, что с начала работ отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара площадью 350 кв. метров. Было спасено 2 населенных пункта Спатари и Метохи, жилые дома, культовое сооружение, хозяйственные постройки, зернохранилище и др. сооружения.