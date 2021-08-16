Зеленский подписал указ, которым утвердил новый знак отличия "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О знаке отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил рисунок этой награды, а также образец бланка диплома к ней, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Этой награды удостаиваются… за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награда будет изготавливаться из золота и иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого будут покрыты синей и желтой эмалью.

Как сообщается, в центре награды будет находиться рельефное изображение знака княжеской державы Владимира Великого.

Ранее сообщалось, награждение этим знаком отличия будет осуществляться указом президента ежегодно по случаю Дня независимости.