События

21:56 16.08.2021

Зеленский подписал указ, которым утвердил новый знак отличия "Национальная легенда Украины"

1 мин читать
Зеленский подписал указ, которым утвердил новый знак отличия "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ  "О знаке отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил рисунок этой награды, а также образец бланка диплома к ней, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Этой награды удостаиваются… за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награда будет изготавливаться из золота и иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого будут покрыты синей и желтой эмалью.

Как сообщается, в центре награды будет находиться рельефное изображение знака княжеской державы Владимира Великого.

Ранее сообщалось, награждение этим знаком отличия будет осуществляться указом президента ежегодно по случаю Дня независимости.

Теги: #зеленский #указ #награда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:47 16.08.2021
Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, из них 8 украинцев

Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, из них 8 украинцев

19:03 15.08.2021
Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

19:00 15.08.2021
Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

18:54 15.08.2021
Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

18:45 15.08.2021
Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

22:35 14.08.2021
Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

23:52 13.08.2021
Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

19:50 13.08.2021
Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа

Зеленский поручил Данилову организовать проведение заседание СНБО 20 августа

11:59 13.08.2021
Кулеба заявил о конструктивном подходе США к организации визита Зеленского в Вашингтон

Кулеба заявил о конструктивном подходе США к организации визита Зеленского в Вашингтон

21:52 12.08.2021
Чета Зеленских провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио

Чета Зеленских провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ

Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ереване сообщают о погибших в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе

Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц - СМИ

Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и подготовку мероприятий к 30-ой годовщине Независимости Украины

Британия направит в Афганистан еще 200 военных для помощи в эвакуации людей из Кабула

Пентагон разрешил направить еще 500 военных в аэропорт Кабула

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ

Талибы изымают оружие у афганцев, обстановка в аэропорту Кабула напряженная

В Афганистане застрял молдавский вертолет с членами экипажа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА